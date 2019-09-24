Происшествия

Двое великолучан избили и ограбили мужчину

2 сентября в период времени с 13:30 до 14:00 минут 29-летний житель города Новосокольники Псковской области, с неустановленным лицом, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на Новослободской набережной города Великие Луки, из корыстных побуждений, совместно нанесли не менее четырех ударов кулаками и ногами по различным частям тела потерпевшего и похитили принадлежащее последнему имущество на общую сумму 10 000 руб, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что задержанный мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, имеет непогашенную судимость, совершил преступление в период нахождения под административным надзором.

В настоящее время в отношении мужчины, который не сделал для себя должных выводов и не встал на путь исправления, совершив новое преступление, относящееся к категории тяжкий преступлений, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкцией п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе, лишение свободы на срок до 7 лет.