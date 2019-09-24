Происшествия

В Новоржевском районе полицейские повторно выявили опьянение у тракториста

В Плюссе и Новоржевском районе дорожные полицейские - в ходе проведенных мероприятий - установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Так, вечером 25 сентября на дороге Пушкинские Горы - Локня в Новоржевском районе стражи порядка остановили трактор "МТЗ-80". Выяснилось, что им в нетрезвом виде управлял житель Новоржевского района, 1978 года рождения», - сообщили в пресс-службе.

Также в полиции добавили, что в поселке Плюсса вчера, около 17.00, по улице Коммунальной ехал на мопеде 37-летний местный житель, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. Его для проверки остановили полицейские. По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.