Происшествия

Жительницу Плюсского района подозревают в незаконной регистрации украинцев

В Плюсском районе местную жительницу подозревается в осуществлении фиктивной постановки на миграционный учет группы 6-и граждан Украины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По имеющимся данным, в деревне Заянье Плюсского района не работающая женщина 1967 года рождения осуществляла в доме по улице Лесной фиктивную постановку граждан Украины на миграционный учет, со 2 сентября», - отметили в управлении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что жительница дала признательные показания. По данному факту полицией проводится проверка.