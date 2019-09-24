Происшествия

Великолукские полицейские изъяли у жительницы Новосокольников N-метилэфедрон в крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Великим Лукам обнаружили и изъяли у 27-летней жительницы Новосокольников N-метилэфедрон общей массой 3,697 грамма, что является крупным размером. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В Великих Луках 20 сентября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и личного досмотра, полицейские обнаружили и изъяли у безработной, ранее судимой жительницы Новосокольников N-метилэфедрон общей массой 3,697 грамма», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что по этому факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.