Происшествия

В Пскове ищут местного жителя с татуировками волка и кольца

Полицейские разыскивают псковича Романа Фирсова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек - 1999 года рождения - на территории Пскова пропал без вести 16 августа, и до настоящего времени местонахождение молодого человека неизвестно.

«Приметы: на вид - 20 лет, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые, прямые, брови дугообразные, нос прямой, губы толстые, ушные раковины прилегающие, глаза голубые», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе сообщили и особые приметы. На задней стороне голени правой ноги - татуировка в виде изображения волка или собаки. На голени левой ноги - татуировка в виде кольца. На внутренней стороне предплечья - от запястья до локтя, на обеих руках - множественные горизонтальные шрамы от порезов.

«Был одет: толстовка темного цвета с капюшоном на "молнии", серая трикотажная кофта с длинными рукавами, трикотажные спортивные брюки светло-серого цвета с манжетами, черные кроссовки, - добавили в ведомстве. - У Романа Фирсова при себе были мобильный телефон в корпусе черного цвета и три пачки сигарет».

В полиции попросили, чтобы все, кому что-либо известно о местонахождении Романа Фирсова, обратились по телефонам: 59 - 63 - 22, 59 - 63 - 09 или 02.