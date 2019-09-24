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Великолучанин получил срок за удары коллеге металлическим прутом

27.09.2019 09:10|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд признал виновным великолучанина, подозреваемого в нанесении ударов металлическим прутом коллеге по работе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, подозреваемый получил наказание - год исправительной колонии строгого режима - по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Источник: pixabay.com

«В суде установлено, что 18 января, примерно в 15.00, гражданин, находясь на работе, из-за словесного конфликта со своим знакомым, возникшего на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес коллеге не менее 7-и ударов металлическим прутом. Удары пришлись в область головы, лица, тела, рук и ног. В результате умышленных действий подсудимого, его знакомому были причинены телесные повреждения», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #прокуратура #УК РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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