Происшествия

Великолучанин получил срок за удары коллеге металлическим прутом

Великолукский городской суд признал виновным великолучанина, подозреваемого в нанесении ударов металлическим прутом коллеге по работе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, подозреваемый получил наказание - год исправительной колонии строгого режима - по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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«В суде установлено, что 18 января, примерно в 15.00, гражданин, находясь на работе, из-за словесного конфликта со своим знакомым, возникшего на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес коллеге не менее 7-и ударов металлическим прутом. Удары пришлись в область головы, лица, тела, рук и ног. В результате умышленных действий подсудимого, его знакомому были причинены телесные повреждения», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что приговор суда вступил в законную силу.