Происшествия

Две автомашины спалил неизвестный в пыталовской деревне Панького

В 00.30 27 сентября поступило сообщение о возгорании легковых автомобилей в деревне Паньково Пыталовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели автомашины «Хендай Солярис» 2015 года выпуска и «УАЗ Патриот» 2017 года выпуска. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

В 13.21 26 сентября сгорел трактор Claas Atles 2008 года выпуска в деревне Савкино Бежаницкого района. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.