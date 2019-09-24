Происшествия

Две кражи из магазинов Пскова предотвращены росгвардейцами

26 сентября около 14.20 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Стахановской сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Сумма ущерба составила более 800 рублей.

В этот же день около 15.50 в магазине на улице Некрасова росгвардейцами был задержан 37-летний местный житель, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.