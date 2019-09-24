Происшествия

Мошенники продолжают списывать средства с карт великолучан

23 сентября на мобильный телефон жительницы города Великие Луки 1973 года рождения поступил звонок от сотрудника службы безопасности известного банка. Уже по традиции звонящий сообщил о блокировке ее карты, попросил продиктовать все коды доступа и код из СМС. В итоге мошенниками было списано с карты 10 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города Великие Луки.

Кроме того, еще один великолучанин лишился своих сбережений. Также 23 сентября у мужчины 1969 года рождения по неустановленным причинам с банковского счета сняли 6 000 рублей. Полицейские предполагают, что деньги были списаны с помощью запущенного интернет-вируса.