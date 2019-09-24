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Житель Тюмени обвиняется в крупном сбыте наркотиков в Псковской области

27.09.2019 11:52|ПсковКомментариев: 0

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Тюменской области в совершении 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в июле 2017 года образовалось преступное сообщество, члены которого объединились в целях незаконного сбыта наркотических средств на территории Псковской области для получения финансовой выгоды.

Основой его противоправной деятельности стала продажа запрещенных в Российской Федерации синтетических наркотических средств бесконтактным способом – через закладки с использованием сайта в Интернете, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями.

Злоумышленники предварительно помещали наркотические средства в места закладок, информацию о которых сохраняли на сайте. Покупатели же через сайт или информационный ресурс сервиса заказывали наркотики – выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, способ оплаты, а затем получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты им предоставлялась информация о местонахождении наркотических средств – географические координаты, адреса и приметы закладок,

Одновременно в городах региона - Пскове, Острове, Порхове, Опочке, Невеле и Великих Луках - на жилых домах, зданиях и иных сооружениях для привлечения внимания населения наносились граффити с указанием сайта или информационных ресурсов сервиса. В Сети участники преступного сообщества, используя псевдонимы, разъясняли пользователям порядок оплаты наркотических средств и предоставляли их бесплатные пробы для привлечения потенциальных клиентов.

В период с 6 декабря 2017 по 18 мая 2018 года участником данного сообщества являлся и 31-летний обвиняемый. Действуя в составе звена «закладчиков», он получал оптовые партии наркотических средств, хранил их и помещал в места закладок на территории Пскова для дальнейшей реализации заказчикам.

Таким образом, фигурант совершил ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, которые изъяты в ходе его личного досмотра, а также в местах закладок. Ему предъявлено обвинение по восьми преступлениям, предусмотренным п.«а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, шести преступлениям, предусмотренным п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 210 УК РФ. Отметим, что санкции данных статей предусматривают наказание в виде длительных сроков лишения свободы.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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