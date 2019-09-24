Происшествия

До пяти лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за нападение на сотрудников ДПС

По результатам доследственной проверки прокуратурой Пыталовского района установлено, что 10 августа 35-летний житель в ответ на законное требование инспекторов ДПС ОГИБДД ОМВД России об устранении правонарушения, препятствуя осуществлению ими своих полномочий, нанес удар рукой в область лица одного инспектора и удар головой в область лица другого инспектора.

Теперь «любителю уличных боев» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.