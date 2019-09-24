Происшествия

Пожилую великолучанку уличили в трате средств с чужой банковской карты

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки раскрыты хищения имущества.

По версии следствия, 20 сентября в Великих Луках 20-летняя горожанка предположительно на Октябрьском проспекте потеряла свою банковскую карту, и она была похищена. После этого неизвестный «владелец» стал использовать ее для покупок в магазинах и аптеке. С карты успели снять более трех тысяч рублей. Стражи порядка с помощью записей с камер видеонаблюдения установили подозреваемую в краже – великолучанку 1951 года рождения. Она дала признательные показания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Возбуждено уголовное дело.

Здесь же, в городе на Ловати, 25 сентября из магазина по улице К.Либкнехта с прилавка свободным доступом был похищен товар стоимостью 6 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, установлена 30-летняя безработная жительница Новосокольнического района, которая подозревается в совершении данного противоправного деяния. Проводится проверка.