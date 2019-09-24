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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи с ножом - СМИ

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, бригаду скорой помощи режиссеру вызвали жена и дочь. Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых «Вишневый сад», «Король Лир», «Пигмалион» и другие.

Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко.