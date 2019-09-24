Происшествия

Автомобиль горел на улице Народной в Пскове

Автомобиль горел на улице Народной в Пскове Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети ВКонтакте

Сообщение о возгорании автомобиля «Ауди» «поступило на пульт дежурного сегодня, 28 сентября, в 11.33. Пожарно-спасательные подразделения Псковской области приняли участие в ликвидации пожара в составе 5 человек. Также привлекалось две единицы техники.

Как сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте», горел автомобиль «Ауди 80». Это случилось во дворе дома №47 по улице Народной.