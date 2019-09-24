Происшествия

Актриса из сериала «Счастливы вместе» задержана с наркотиками

Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева задержана с наркотиками. Как сообщает «Интерфакс», сотрудники ДПС остановили автомобиль артистки в Москве. Ее поведение показалось им подозрительным. По данным источника в правоохранительных органах, женщина заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у нее обнаружили пакетик с 0,69 грамма кокаина.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.

Позднее СМИ опубликовали видео задержания Бочкаревой, на котором она стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.

Сама актриса и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.

Кроме того, актриса записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания. Она призналась, что сначала сообщения о «задержании с кокаином в трусах» ее порадовали и удивили. Однако затем она осознала всю серьезность ситуации.

«Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова», – заявила актриса. Бочкарева также пообещала привлечь к ответственности распространителей информации об инциденте.