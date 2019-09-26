Происшествия

Ранее судимый за убийство житель Плюсского района отправится в суд за побои

Прокурором Плюсского района признано законным и обоснованным постановление старшего следователя СО МО МВД России «Струго-Красненский» о возбуждении уголовного дела в отношении ранее судимого за убийство местного жителя.

Установлено, что 31 августа 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытовой ссоры со своим родственником умышленно нанес ему не менее пяти ударов руками и ногами в область лица и грудной клетки причинив переломы трех ребер справа с повреждением правого легкого, которые повлекли тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.

В этот же день подозреваемый в совершении данного преступления был задержан и ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

На основании решения Плюсского районного суда, принятого с учетом позиции прокурора, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.