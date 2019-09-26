Происшествия

За кражу велосипеда неоднократно судимый житель Псковской области получил 10 месяцев заключения

29-летний житель Плюсского района осужден за кражу велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре, в которой поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении похитителя.

В суде установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина совершил кражу велосипеда у дачницы, проводившей летний отдых в Плюсском районе. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Примечательно, что за пять дней до судебного рассмотрения дела этот же мужчина совершил кражу с незаконным проникновением в жилище жителя Плюсского района.

В настоящее время ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и вскоре он снова предстанет перед судом.