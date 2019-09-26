Происшествия

В Плюсском районе осудили трех серийных «домушников»

Трое жителей Плюсского района осуждены за серию краж. Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в их отношении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в суде установлено, что ранее неоднократно судимые двое мужчин одна женщина вступили между собой в преступный сговор и совершили серию краж из домов жителей Плюсского района.

С учетом позиции государственного обвинителя 24 сентября суд назначил преступникам наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев лишения свободы, 2 года и 6 месяцев лишения свободы и 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно.