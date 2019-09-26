Происшествия

«Фольксваген» подожгли в поселке Дедовичи

В 08.39 28 сентября поступило сообщение о возгорании автомобиля «Фольксваген Гольф» на улице Октябрьской в поселке Дедовичи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате в автомашине 1988 года выпуска выгорел салон изнутри по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

В 11.33 28 сентября в автомобиле «Ауди 80» 1988 года выпуска у дома 47 по улице Народной в городе Пскове выгорел моторный отсек на площади 2 кв. метра. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в моторном отсеке.