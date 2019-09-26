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В Псковской области суд удовлетворил заявление о взыскании более 80 тысяч рублей с неработающего заключенного

Суд удовлетворил заявление псковского прокурора, нацеленное на взыскание денежных средств с осужденного, затраченных на содержание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

«Отбывающий наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области осужденный неоднократно отказывался без уважительной причины от предлагаемой ему в соответствии со статьей 103 УИК РФ оплачиваемой работы. В этой связи он привлечен к дисциплинарной ответственности, признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и переведен в строгие условия отбывания наказания», - отметили в ведомстве.

Помимо этого, в прокуратуре добавили, в результате отказа от оплачиваемой работы содержание осужденного осуществлялось за счет средств федерального бюджета, чем причинен ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 80 тысяч рублей.

Согласно части 4 статьи 99 УИК РФ, осужденные, получающие заработную пла­ту, и осужденные, получающие пенсию, за исключением инвалидов первой или второй группы, возмещают стоимость питания, одеж­ды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды.