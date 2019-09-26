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В Великих Луках «Тепловые сети» получили штраф за невыдачу копий документов рабочим

В Великих Луках МУП «Тепловые сети» получили штраф за то, что в надлежащий срок не выдали рабочим копии документов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, по постановлению Государственной инспекции труда в Псковской области, предприятие привлекли к административной ответственности, по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, и назначили штраф 30 тысяч рублей.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в апреле 2019 года в Великих Луках двое работников «Тепловых сетей» обратились к администрации предприятия c заявлениями о предоставлении документов, связанных с работой. Заявления были зарегистрированы», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что, в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации, по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой. Работникам же выдали запрошенные документы 6 августа, после обращения в прокуратуру города.