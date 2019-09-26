Происшествия

Минометную мину нашли на улице Карбышева в Пскове

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены 27 и 28 сентября в Пскове, Опочецком и Пустошкинском районах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в пятницу группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки вблизи деревни Есенники Опочецкого района обезврежен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, а у деревни Берездно Пустошкинского района - артснаряд калибра 105 мм.

В субботу, 28 сентября, на улице Карбышева в городе Пскове спасатели обезвредили минометную мину калибра 82 мм.