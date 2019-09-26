Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова #Пушкинбал
Дом от А до Я
Спиливать, не стесняясь!
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Как уменьшить платежи за землю?
Осенний марафон 2 - 30 сентября
30 лет успеха
Сапоги на первые морозы
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 26.09.2019 16:473 В Пскове мотоциклисту, насмерть сбившему 6-летнюю девочку, дали 4 года колонии 30.09.2019 10:140 Минометную мину нашли на улице Карбышева в Пскове 30.09.2019 09:590 В Псковской области суд удовлетворил заявление о взыскании более 80 тысяч рублей с неработающего заключенного 30.09.2019 09:360 80-летний пенсионер потерялся в бежаницком лесу 30.09.2019 09:120 «Фольксваген» подожгли в поселке Дедовичи 29.09.2019 21:380 В Плюсском районе осудили трех серийных «домушников»
 
 
 
Самое популярное 27.09.2019 11:376 Ночную «Ласточку» могут запустить из Петербурга в Псков 27.09.2019 10:1612 Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича 29.09.2019 10:275 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1212 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 28.09.2019 18:100 Северное сияние «добралось» до Псковской области. ФОТО и ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Минометную мину нашли на улице Карбышева в Пскове

30.09.2019 10:14|ПсковКомментариев: 0

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены 27 и 28 сентября в Пскове, Опочецком и Пустошкинском районах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в пятницу группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки вблизи деревни Есенники Опочецкого района обезврежен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, а у деревни Берездно Пустошкинского района - артснаряд калибра 105 мм.

В субботу, 28 сентября, на улице  Карбышева в городе Пскове спасатели обезвредили минометную мину калибра 82 мм.

Теги: #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 398 человек
30.09.2019, 10:140 Минометную мину нашли на улице Карбышева в Пскове 30.09.2019, 10:010 Какие выбрать сапоги ребенку на первые морозы? 30.09.2019, 09:590 В Псковской области суд удовлетворил заявление о взыскании более 80 тысяч рублей с неработающего заключенного 30.09.2019, 09:520 Водитель «Фольксвагена» сбежал с места ДТП на улице Рокоссовского в Пскове
30.09.2019, 09:500 Социально незащищенные псковичи получили в подарок от Псковской епархии продуктовые наборы и средства реабилитации 30.09.2019, 09:360 80-летний пенсионер потерялся в бежаницком лесу 30.09.2019, 09:280 На фестивале бардовской песни в Пскове музыканты исполнили произведения известных авторов 30.09.2019, 09:272 Пенсионерку насмерть сбили на «зебре» на дороге Псков - Изборск
30.09.2019, 09:120 «Фольксваген» подожгли в поселке Дедовичи 30.09.2019, 09:020 В музее истории города Печоры выступили студенты и преподаватели колледжа искусств 30.09.2019, 09:010 Ульяна Михайлова призвала коллег сохранить работоспособность Псковского облсовпрофа 30.09.2019, 08:540 Россияне назвали исполнителей, чьи песни помогают работать
30.09.2019, 08:440 Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз» 30.09.2019, 08:321 Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% 30.09.2019, 08:170 Среднюю зарплату инженера-технолога в Пскове выяснили экперты 30.09.2019, 08:120 Банки массово тестируют новый способ платежей
30.09.2019, 08:000 На два дня закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 29.09.2019, 22:510 Конференция «Бизнес24» пройдет в Пскове 4 октября 29.09.2019, 22:294 Глава Минэка пообещал россиянам рост доходов до конца года 29.09.2019, 22:070 Huawei запустит видеосервис в России
29.09.2019, 21:380 В Плюсском районе осудили трех серийных «домушников» 29.09.2019, 21:154 Смоленские власти оплатят инвестору из Псковской области до 70% затрат на покупку оборудования 29.09.2019, 20:570 Студентов и аспирантов освободят от уплаты НДФЛ с материальной помощи 29.09.2019, 20:441 В ПсковГУ презентовали новую академическую структуру
29.09.2019, 20:190 За кражу велосипеда неоднократно судимый житель Псковской области получил 10 месяцев заключения 29.09.2019, 19:560 В Пскове назван победитель конкурса «Клуб года» 29.09.2019, 19:313 Фотофакт: Жителей многоквартирного дома на Рижском проспекте заботливо предупредили о падающих кирпичах 29.09.2019, 19:050 Ранее судимый за убийство житель Плюсского района отправится в суд за побои
29.09.2019, 18:392 Легенды и быль псковского Залесья 29.09.2019, 18:141 Жителям многоэтажки вместо тепла по батарее пустили ток 29.09.2019, 17:520 Темно-вишневый ВАЗ угнали в Островском районе 29.09.2019, 17:361 Около 4 тысяч саженцев ели высадили в Псковской области в рамках акции «Cохраним Лес»
29.09.2019, 17:110 Лихач на «Самаре» не справился с управлением и въехал в ограждение в Великих Луках 29.09.2019, 16:454 Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса вносят значительный вклад в укрепление экономического потенциала Псковской области 29.09.2019, 16:230 Музейщики из «Михайловского» провели «Пушкинские дни» в Кишиневе и Тирасполе 29.09.2019, 16:011 Псковичка попалась на краже продуктов с витрины
29.09.2019, 15:537 В Москве проходит митинг в поддержку фигурантов «Московского дела» 29.09.2019, 15:421 Михаил Ведерников поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником 29.09.2019, 15:193 C 1 октября в псковских городских автобусах усилят работу контролеров 29.09.2019, 14:541 Фотофакт: В Пскове на улице Советской неизвестные снесли столб уличного освещения
29.09.2019, 14:1212 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019, 13:470 Псковичек приглашают на конкурс «Мини Мисс 2019» 29.09.2019, 13:250 Умер первый и единственный президент Крыма 29.09.2019, 13:190 Две иномарки не поделили перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове
29.09.2019, 12:581 ФК «Луки-Энергия» в меньшинстве проиграл «Олимпу» 29.09.2019, 12:361 В России изменился список документов для приема на работу 29.09.2019, 12:110 Председатель «Всероссийского Электропрофсоюза» Валентина Семенова поздравила коллег с Днем машиностроителя 29.09.2019, 11:521 Статую в честь 60-летия визита Хрущева открыли в США
29.09.2019, 11:240 Традиционная осенняя торговая ярмарка прошла в Великих Луках 29.09.2019, 10:590 Валентин Курбатов отмечает 80-летие 29.09.2019, 10:275 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019, 10:050 Святогорский монастырь глазами художников трех веков представляет музей-заповедник «Михайловское»
29.09.2019, 09:410 Администрация города Великие Луки поздравляет с Днем машиностроителя 29.09.2019, 09:160 Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский» 28.09.2019, 23:041 Футболисты из Себежа стали победителями регионального этапа акции «Уличный красава» 28.09.2019, 21:320 Власти предложили новый механизм компенсации утильсбора для автопрома
28.09.2019, 21:093 В Арктике устроили баянный концерт для моржей 28.09.2019, 20:370 В Пскове закрылся мотосезон-2019. ФОТО 28.09.2019, 20:2012 Актриса из сериала «Счастливы вместе» задержана с наркотиками 28.09.2019, 19:330 Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
28.09.2019, 19:063 Исторический праздник «Воевода Шуйский» прошел у Покровской башни 28.09.2019, 18:500 Коллеги из Латвии назвали Пушкинский заповедник «земным поэтическим раем» 28.09.2019, 18:220 День открытых дверей прошел в Псковском отделении Банка России. ФОТО 28.09.2019, 18:100 Северное сияние «добралось» до Псковской области. ФОТО и ВИДЕО
28.09.2019, 17:360 Человек-паук вернется в киновселенную Marvel 28.09.2019, 17:120 Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1» 28.09.2019, 16:330 Автомобиль горел на улице Народной в Пскове 28.09.2019, 15:564 В РПЦ призвали тщательно проработать вопрос перехода к «четырехдневке»
28.09.2019, 15:340 Мероприятия памяти 6-й роты пройдут в ДК ЛК с 1 по 10 октября 28.09.2019, 15:192 В МЧС опровергли запрет курения на балконах 28.09.2019, 15:000 Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 17 лет 28.09.2019, 14:380 104-й полк 76-й дивизии празднует 71 год со дня образования
28.09.2019, 14:073 МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете 28.09.2019, 13:500 Почти 1900 км сетей и более 400 котельных приведены в порядок в Псковской области к новому отопительному сезону 28.09.2019, 13:370 Дожди и до +16 градусов обещают в Псковской области в воскресенье 28.09.2019, 13:130 Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи с ножом - СМИ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.