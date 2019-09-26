Происшествия

Из-за невыплаты кредитов псковская мошенница получила срок за 25 преступлений

В Пскове мошенницу привлекли к уголовной ответственности за невыплату кредитов и займов на сумму более 5 миллионов рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил 52-летней местной жительнице наказание в виде 5 лет в колонии общего режима. Пока приговор суда не вступил в законную силу.

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«Приговором Псковского районного суда она признана виновной в совершении 4 преступлений по части 1 статьи 159 УК РФ, 16 преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ, 4 преступления по части 3 статьи 159 УК РФ и 1 преступление по части 4 статьи 159 УК РФ», - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, как установлено в суде, в период с 2010 по 2015 годы женщина получала денежные средства по кредитам и займам в различных кредитных организациях Пскова, при этом не исполняла взятые на себя обязательства по возврату. При отсутствии финансовой возможности оплаты полученных кредитов и займов, мошенница продолжала брать новые кредиты. Полученные деньги жительница тратила на свои личные нужды (приобретение одежды, обуви, предметов роскоши, осуществление туристических поездок).

«При совершении преступлений женщина путем обмана и злоупотребления доверием использовала своих знакомых и близких ей людей, которые соглашались выступать в качестве заемщиков или поручителей в силу дружеских или близких с ней отношений. В результате потерпевшие до настоящего времени вынуждены выплачивать задолженность по займам, за счет которых мошенница жила «на широкую ногу», - заключили в прокуратуре.