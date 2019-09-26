Происшествия

В Опочке полиция задержала подозреваемого в краже вещей и денег у гражданина Белоруссии

В Опочке сотрудники полиции задержали подозреваемого в открытой краже куртки, сумку, телефона, документов и денег у 36-летнего гражданина Белоруссии. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла ночью 30 сентября.

«Потерпевший сразу же обратился за помощью в МО МВД России «Опочецкий». В результате проведенных поисковых мероприятий нарядом патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержан подозреваемый - ранее судимый местный житель 1989 года рождения. Похищенное изъято. Ведется расследование», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в Пскове в полицию обратился 22-летний молодой человек, который сообщил о краже.

«Вечером 27 сентября у дома по улице Коммунальной молодой человек лишился мобильного телефона. Гаджет открыто похитили. В этом противоправном деянии подозревается безработный судимый пскович 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело», - заключили в ведомстве.