Происшествия

В Острове и Порхове выявили водителей, снова ездящих нетрезвыми

В Острове и Порхове дорожная полиция вывила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушителей удалось установить в ходе проводимых мероприятий.

«В Порхове вечером 27 сентября у дома по проспекту Ленина стражи порядка остановили автомашину "Ауди-80". Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 31-летний местный житель. Здесь же в Порхове 28 сентября по улице Старорусской на автомобиле "ВАЗ-2110" следовал гражданин, 1976 года рождения, который тоже был в нетрезвом виде», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что в Острове 27 сентября на улице Шумейко полицейские остановили для проверки легковушку «ВАЗ-21099», за рулем которой находился 37-летний житель Островского района. И он оказался в состоянии алкогольного опьянения. А ночью 28 сентября по улице Освобождения в Острове на мотоцикле ехал горожанин, 1998 года рождения. Этот молодой человек решил прокатиться, будучи в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.