Происшествия

8 лет проведет в колонии строгого режима житель Гдовского района, зарезавший собутыльника

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что в период времени с 15 часов 20 марта 2018 года по 16 часов 20 минут 21 марта подсудимый, распивавший совместно со своим знакомым спиртные напитки, в ходе возникшей между ними словесной ссоры, переросшей в потасовку, взял в руку имеющийся при себе складной нож и нанес им не менее двух ударов в область шеи лежащему на земле мужчине, причинив опасный для жизни вред здоровью со смертельным исходом, то есть убил его.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.