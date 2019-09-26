Происшествия

В Гдовском районе полицейские нашли пропавшую в лесу у деревни Сельцы пенсионерку

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району нашли заблудившуюся в лесном массиве местную жительницу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обнаружить потерявшуюся пенсионерку 1936 года рождения удалось 28 сентября.

«Полицейские нашли пенсионерку, когда прочесывали лес, в 2-х километрах от деревни Сельцы, - отметили в УМВД. - На момент, когда местную жительницу обнаружили, ее состояние было удовлетворительное. Женщина поддерживала жизненные силы, питаясь лесными ягодами».

Помимо этого, в ведомстве добавили, что после того, как пенсионерку нашли, ее вывели к деревне Сельцы, где о состоянии потерявшейся позаботились медицинский персонал и местные жители.

Напомним, о том, что пожилая женщина пропала, спасателям поступила заявка 25 сентября. Пенсионерка ушла за грибами в лес вблизи деревни Сельцы Гдовского района и не вернулась. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 25 сентября поиски велись силами сотрудников полиции и поисково-спасательного отряда Пскова.