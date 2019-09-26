Происшествия

Псковскими госинспекторами рыбоохраны изъято 20 незаконных орудий лова

В Псковской области госинспекторами рыбоохраны выявлено 8 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 32 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 8,5 тыс. рублей, изъято 124 кг водных биоресурсов и 20 незаконных орудий лова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.

Всего же госинспекторами рыбоохраны в Северо-Западном округе выявлено 223 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 463 350 рублей.