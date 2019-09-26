Происшествия

Металлические ворота похитил злоумышленник у великолукской пенсионерки

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В Палкино местная жительница, 1932 года рождения, сообщила в полицию, что около 15 часов 29 сентября возле дома по улице Почтовой у нее из кармана пальто был похищен кошелек с деньгами в сумме 1200 рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена 39-летняя безработная жительница поселка Палкино, которая подозревается в совершении данной кражи. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А у 73-летней пенсионерки из Великолукского района с территории дачного участка в деревне Пестриково свободным доступом совершена кража металлических ворот и изделий из металла. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый великолучанин, 1968 года рождения. Ведется следствие.

В Острове в период с 18 по 27 сентября были похищены 15 канализационных люков. Причиненный ущерб устанавливается. В этом противоправном деянии подозреваются двое жителей города Острова, 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Кунья утром 28 сентября со стола в кафе на улице Советской свободным доступом был похищен мобильный телефон, принадлежащий 45-летнему мужчине. В краже подозревается безработная жительница Куньинского района, 1978 года рождения. Она дала признательные показания. Похищенное изъято. Проводится расследование.