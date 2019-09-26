Происшествия

22 человека эвакуировали при тушении пожара в Пустошке

В 10.05 30 сентября поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме на улице Октябрьской в городе Пустошке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на цокольном этаже выгорело помещение кладовой размером 3 на 4 метра по всей площади. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри кладового помещения. Эвакуировано 22 человека.

В 18.15 30 сентября жилой дом на улице 25 Октября в городе Острове огнем поврежден внутри по всей площади. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. От огня спасен дом и две хозяйственные постройки.