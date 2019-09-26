Житель Дновского района снова осужден за неявку на постановку на учет в полиции после освобождения из тюрьмы

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры, приговором Дновского районного суда он признан виновным в совершении преступления - неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учреждения срок.
В судебном заседании установлено, что решением суда в отношении мужчины установлен административный надзор сроком на 8 лет после освобождения от отбытия наказания.
14 июля он после освобождении из мест лишения свободы не выполнил предписание, выданное администрацией исправительного учреждения, в соответствии с которым должен был прибыть на место жительства в Дновский район и явиться для постановки на учет в орган внутренних дел.
Мужчина без уважительной причины на регистрацию в полицию в установленный срок не прибыл и выехал для проживания на территорию Красногородского района.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 месяцев лишения свободы.
Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.