Происшествия

Росгвардейцы задержали пьяного пушкиногорца на «Фольксвагене»

В Пушкинских Горах сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого водителя.

30 сентября около 16 часов наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в районе улицы Заозерной, автомашиной «Фольксваген» управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия и задержали нарушителя. Им оказался 28-летний местный житель, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии.

Выяснилось, что гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.