Происшествия

Пенсионерка из Пустошки оштрафована за сбыт опасного алкоголя

Прокуратурой Пустошкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летней местной жительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры, приговором Опочецкого районного суда она признана виновной в совершении преступления - хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В судебном заседании установлено, что в марте 2019 года женщина приобрела у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость в объеме 5 литров, впоследствии развела данную жидкость водой приготовив к реализации.

В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» женщина сбыла бутылку разведенной спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра за 100 рублей.

Проведенной по делу экспертизой изъятая у женщины спиртосодержащая жидкость признана не отвечающей требованиям безопасности и представляющей опасность для здоровья и жизни человека при употреблении.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.