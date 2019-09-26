Происшествия

34-летняя воровка украла алкоголь из магазина в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина.

1 октября около 10 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Мирной, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 34-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.