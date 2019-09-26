Происшествия

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Псковскую область двух тонн «небезопасного» французского корма для кошек и собак

В минувшие выходные на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ и Псковской таможни было приостановлено движение микроавтобуса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, при проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия французского сухого корма для кошек и собак в ассортименте, общим весом две тонны. Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара, отсутствовали.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.