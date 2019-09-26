Происшествия

Директор псковского социального учреждения присвоил более 150 тыс. рублей

Следственным отделом ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном завладении денежными средствами организации. По версии следствия, в период с 1 мая по 3 сентября 2019 года 55-летний гражданин, являясь директором учреждения социального обслуживания в Псковском районе, фиктивно оформил постороннюю гражданку на должность медсестры. Заработная плата перечислялась на ее банковскую карту, а распоряжался этими денежными средствами подозреваемый. В общей сложности, директор завладел деньгами учреждения на сумму более 150 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других аналогичных противоправных деяний.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, в отношении этого гражданина в настоящее время расследуется и другое уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Он подозревается в хищении денег со счета мужчины, проживавшего в данном социальном учреждении.