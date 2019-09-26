Происшествия

Полицейские раскрыли кражи велосипедов в Псковской области

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в кражах двухколесных транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 28 сентября около 17 часов из квартиры дома по улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района свободным доступом совершена кража велосипеда. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это –26-летний безработный, ранее судимый житель Псковского района. Похищенное изъято. Проводится расследование.

А в Великих Луках в период с 25 июля по 5 августа текущего года из подъезда дома по улице Ставского с площадки первого этажа свободным доступом тоже похитили велосипед. В этой краже подозревается не работающий великолучанин, 1999 года рождения. Он дал признательные показания. Как оказалось, краденый велосипед молодой человек успел продать. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования устанавливается причастность фигуранта к совершению и других подобных преступлений.

В Себеже 29 сентября от дома по улице Красноармейской свободным доступом совершена еще одна кража велосипеда. В этом хищении подозревается 35-летний не работающий, судимый себежанин. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.