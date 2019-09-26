Происшествия

В Псковской области запрещен ввоз 45 тонн семян шоколадного дерева

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в фитосанитарном карантинном пункте «Печоры – Псковские» на российско-эстонском участке государственной границы РФ сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещён ввоз 45 тонн какао-бобов. Продукция растительного происхождения, страной происхождения которой является Республика Кот-д’Ивуар, следовала из Эстонии в адрес кондитерского предприятия, зарегистрированного в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе документарной проверки должностным лицом территориального Управления выявлено отсутствие печати и подписи уполномоченного лица, выдавшего фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции.

Ввоз 45 тонн какао-бобов на территорию Российской Федерации запрещен.