Происшествия

С псковской страховой компании приставы взыскали шестимиллионный долг

Задолженность в размере свыше 6 миллионов рублей взыскали судебные приставы с псковской страховой компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Долг по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в пользу одной из узловых больниц Псковской области должник-организация добровольно не выплачивала, поэтому в УФССП России по Псковской области в отношении страховой компании было возбуждено исполнительное производство.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, руководство организации не предприняло мер по оплате суммы долга.

В процессе взыскания задолженности с организации судебные приставы направили в регистрирующие органы постановления об установлении запретов на совершение регистрационных действий с автотранспортом должника, приняли меры по аресту денежных средств, поступающих на счета организации в кредитных учреждениях.

По истечении добровольного срока для оплаты, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 400 тысяч рублей.

Кроме того, руководству страховой компании было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда).

Данные меры на организацию повлияли, и она поспешила исполнить решение суда. На депозитный счёт отдела судебных приставов поступило платежное поручение на сумму задолженности в полном объёме, а также на всю сумму исполнительского сбора.

Исполнительное производство подлежит окончанию.