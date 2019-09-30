Происшествия

Мебельный цех горел на улице Поземского в Пскове

В 17.45 2 октября поступило сообщение о возгорании в здании мебельного цеха на улице Леона Поземского в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в котельной цеха сгорела кровля по всей площади. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в котельной.

В 23.57 2 октября сгорел жилой дом на улице Екимова в деревне Ямм Гдовского района. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.