Происшествия

Собаки помогли найти останки 20-летнего псковича, пропавшего полтора месяца назад

Собаки помогли найти останки 20-летнего псковича, пропавшего полтора месяца назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

«Вчера собаки помогли найти пропавшего человека. Точнее то, что от него осталось», - говорится в сообщении. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, случайный прохожий сообщил правоохранителям, что собаки в районе Морозовской ветки, похоже, играют с человеческими костями.

Вскоре опергруппа нашла остальные кости и одежду, похожую на ту, что была на без вести пропавшем полтора месяца назад 20-летнем псковиче.