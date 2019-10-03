Происшествия

Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта

Во время массовой выброски десанта в Псковской области у одного из бойцов не раскрылся парашют. Десантник погиб. Об этом в четверг, 3 октября, сообщают российские СМИ.

По сообщению газеты «Известия», информацию о гибели военнослужащего подтвердили в военной прокуратуре области. По данным издания, подтверждения от Минобороны пока не последовало.

По сообщению РЕН ТВ, речь идет о рядовом Александре Рыбалко. Предположительно, парашют мог не раскрыться из-за проблем с принудительными раскрытием. С запасным парашютом он мог запутаться.

Как отмечают СМИ, 21-летнему солдату срочной службы оставалось две недели до «дембеля».