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Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта

03.10.2019 20:27|ПсковКомментариев: 0

Во время массовой выброски десанта в Псковской области у одного из бойцов не раскрылся парашют. Десантник погиб. Об этом в четверг, 3 октября, сообщают российские СМИ.

По сообщению газеты «Известия», информацию о гибели военнослужащего подтвердили в военной прокуратуре области. По данным издания, подтверждения от Минобороны пока не последовало.

По сообщению РЕН ТВ, речь идет о рядовом Александре Рыбалко. Предположительно, парашют мог не раскрыться из-за проблем с принудительными раскрытием. С запасным парашютом он мог запутаться. 

Как отмечают СМИ, 21-летнему солдату срочной службы оставалось две недели до «дембеля».

Источник: Псковская Лента Новостей
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