Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Сапоги на первые морозы
Как уменьшить платежи за землю?
и снова #Пушкинбал
Штраф за оскорбление коллектора
умное освещение
Архитектор провалов
Дом от А до Я
не думай о Yota
30 лет успеха
Инвестклимат - благоприятный
Телефон прямого эфира 56-73-72
Как сделать дома тепло
Подарок «Лидеру»
 
 
 
ещё Происшествия 03.10.2019 12:050 Собаки помогли найти останки 20-летнего псковича, пропавшего полтора месяца назад 03.10.2019 21:430 Четверо жителей Куньинского района незаконно вырубили более двух тысяч кубометров леса 03.10.2019 21:202 Пскович в теплице выращивал коноплю 03.10.2019 20:380 В Островском районе заключенный исправительной колонии признан виновным в дезорганизации деятельности учреждения 03.10.2019 20:270 Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта 03.10.2019 12:050 Собаки помогли найти останки 20-летнего псковича, пропавшего полтора месяца назад
 
 
 
Самое популярное 02.10.2019 16:1719 Архитектор провалов 01.10.2019 13:437 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 02.10.2019 19:423 На Рижском проспекте в Пскове сбили девушку 30.09.2019 19:4615 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 03.10.2019 12:050 Собаки помогли найти останки 20-летнего псковича, пропавшего полтора месяца назад
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Островском районе заключенный исправительной колонии признан виновным в дезорганизации деятельности учреждения

03.10.2019 20:38|ПсковКомментариев: 0

Собранные Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении осужденного, отбывающего наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №2 УФСИН России по Псковской области». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК России по Псковской области, установлено, что 24 января 2019 года осужденный, находящийся в штрафном изоляторе как злостный нарушитель правил установленного порядка отбывания наказания, преследуя цель нарушения нормальной деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в момент обнаружения у него запрещенных предметов ударил кулаком по лицу сотрудника исправительной колонии, причинив ему телесное повреждение в виде рваной раны губы.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее судим за совершение грабежей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Приговором Островского городского суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 641 человек
03.10.2019, 21:430 Четверо жителей Куньинского района незаконно вырубили более двух тысяч кубометров леса 03.10.2019, 21:202 Пскович в теплице выращивал коноплю 03.10.2019, 21:040 Ожирение оказалось полезным против болезней сердца и смерти 03.10.2019, 20:380 В Островском районе заключенный исправительной колонии признан виновным в дезорганизации деятельности учреждения
03.10.2019, 20:270 Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта 03.10.2019, 20:059 Путин рассказал о предотвращенной гражданской войне в России 03.10.2019, 19:340 Турчак поднялся в рейтинге влияния 100 ведущих политиков России 03.10.2019, 19:110 Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предлагают депутаты из регионов
03.10.2019, 19:070 В Пскове власть, дольщики и застройщик обсудили ситуацию со сдачей домов на ул. Юбилейной 03.10.2019, 18:530 Псковский Росреестр: Большинство обращений в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрено в пользу заявителей 03.10.2019, 18:440 Региональные законодатели предложили создать правовое поле для деятельности гидов-переводчиков 03.10.2019, 18:339 Не забыли, не простили
03.10.2019, 18:251 Андрей Козлов о не самой плохой осени, поддержке тружеников села и зарплатах муниципальных служащих 03.10.2019, 18:130 Регоператор Банка данных о детях-сиротах Псковской области порекомендовала информационные сайты о детях, подлежащих устройству в семьи 03.10.2019, 18:040 До +10 градусов прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 03.10.2019, 17:532 Псковичей приглашают на акцию по уборке объектов туристского показа
03.10.2019, 17:451 Музей истории города Печоры приглашает посетить выставку «Сначала Аз да Буки, потом и все науки» 03.10.2019, 17:360 В Опочке идут активные работы по благоустройству городского вала 03.10.2019, 17:310 Проблемы оплаты труда, кадрового дефицита обсудили в Псковском облсовпрофе активисты профсоюза работников здравоохранения 03.10.2019, 17:203 Жительница Пскова заплатит за оскорбление коллектора
03.10.2019, 17:170 Андрей Козлов: Следующий год по урожайности будет для Псковской области не хуже этого 03.10.2019, 17:161 Власти города Пскова выражают соболезнования по случаю кончины Виктора Дули 03.10.2019, 17:090 Депутаты выступили за уменьшение размера взносов в резервный фонд для небольших региональных туроператоров 03.10.2019, 17:053 Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
03.10.2019, 17:040 На десять процентов больше туристов приняли в «Михайловском» в III квартале нынешнего года 03.10.2019, 16:530 Стоимость авиабилетов на новогодние праздники вырастет в ноябре на 18% 03.10.2019, 16:462 Приди на ярмарку «Золотая осень» 5 октября и выиграй приз в фотоконкурсе от «Деревни Соловьи» 03.10.2019, 16:321 Внедрять игровые методики в образование и бизнес обучают московские коучи на базе ПсковГУ
03.10.2019, 16:217 Андрей Козлов: Повышение зарплат госслужащим и муниципальным служащим даст толчок для развития районов Псковской области 03.10.2019, 16:180 Школа приемных родителей обязательна для желающих принять ребенка в семью - регоператор Банка данных о детях-сиротах 03.10.2019, 16:170 В Пскове пройдет конкурс «Откроем для себя Изюмовские строки…» 03.10.2019, 16:090 Псковская областная организация Общероссийского профсоюза военнослужащих выражает соболезнования родным Виктора Дули
03.10.2019, 16:092 ТРК «Акваполис» приглашает на концерт «Карамельковое настроение» 03.10.2019, 16:040 Ученые ПсковГУ обсуждают вопросы исторической германистики на конференции в Беларуси 03.10.2019, 16:004 В Псковской области назначен новый координатор партпроекта «Городская среда» 03.10.2019, 15:541 Прощание с Виктором Дулей состоится 5 октября в Пскове
03.10.2019, 15:480 Дом от А до Я: все для уюта, комфорта и безопасности 03.10.2019, 15:442 «Дневной дозор»: Что даст реструктуризация долгов Псковской области? 03.10.2019, 15:381 Александр Козловский выразил соболезнования родным Виктора Дули 03.10.2019, 15:370 Единороссы предложили кандидатуру для избрания председателем Гдовского районного Собрания
03.10.2019, 15:243 В Псковской области около 200 детей-сирот ждут свою семью 03.10.2019, 15:222 В октябре Псковский театр кукол покажет премьеру спектакля «Питер Пэн» 03.10.2019, 15:211 Псковичи могут присоединиться к онлайн-флешмобу «Поздравь своего учителя» 03.10.2019, 15:160 Институт математического моделирования и игропрактики создали на базе ПсковГУ
03.10.2019, 15:014 Спектакль о Пушкине и о любви даст в «Михайловском» в День лицея Олег Пальмов 03.10.2019, 14:5814 «Псковпассажиравтотранс»: Это не значит, что у нас забрали автобусы, и мы сидим и в платочек плачем 03.10.2019, 14:515 Скончался один из руководителей Псковского обкома КПРФ Виктор Дуля 03.10.2019, 14:342 В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню образования ОМОН
03.10.2019, 14:333 Более 300 аграриев примут участие в областной продовольственной ярмарке «Осень-2019» 03.10.2019, 14:233 Проблему возрастной маркировки библиотечного фонда обсудили депутаты Северо-Запада 03.10.2019, 14:162 Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко 03.10.2019, 14:010 Сентябрьские пенсионеры принимали поздравления в Псковском Красном Кресте
03.10.2019, 13:514 В компании «Псковавиа» сменился руководитель 03.10.2019, 13:441 Компания МТС провела уникальный фотокросс для юных псковичей 03.10.2019, 13:340 Храм Сергия с Залужья отметит на следующей неделе престольные праздники 03.10.2019, 13:265 «Супер фитнес» открывает танцевальное направление для тех, кто хочет похудеть
03.10.2019, 13:170 Перспективы развития системы государственно-частного партнерства обсудили на Всероссийском форуме в Пскове 03.10.2019, 13:094 Детский сад на улице Михаила Егорова в Пскове практически готов к сдаче в эксплуатацию 03.10.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 03.10.2019, 13:021 Александр Котов: Важно, чтобы каждый учитель получал отдачу от учеников и чувствовал поддержку власти
03.10.2019, 12:510 Экс-солистка ансамбля «Псков» Ольга Алексеева: «Это мои люди, мой коллектив!» 03.10.2019, 12:390 Зоозащитная организация «Шанс» приглашает провести День бездомных животных с пользой 03.10.2019, 12:311 «Больше, чем профессия»: В Псковском драмтеатре чествуют педагогов региона 03.10.2019, 12:050 Собаки помогли найти останки 20-летнего псковича, пропавшего полтора месяца назад
03.10.2019, 11:510 «Сообразим на троих»: Территория громких уголовных дел 03.10.2019, 11:330 Вопросы правового регулирования туристской деятельности рассматривает в Мурманске комитет ПАСЗР под председательством Виктора Остренко 03.10.2019, 11:280 Псковских педагогов чествовали в преддверии Дня учителя 03.10.2019, 11:190 Старшеклассники Псковской области могут принять участие во Всероссийской олимпиаде Центризбиркома «Софиум»
03.10.2019, 11:065 С хлебопечением в Псковской области не все так плохо — Андрей Козлов 03.10.2019, 10:472 Исследование: большинство учителей считают, что образовательные программы нужно улучшить 03.10.2019, 10:460 Единоросс Денис Иванов передал псковской спортшколе «Лидер» защитную экипировку для боксеров 03.10.2019, 10:390 Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей
03.10.2019, 10:361 Традиционный крестный ход пройдет в Пскове 13 октября 03.10.2019, 10:230 В Роскачестве проверили лапшу быстрого приготовления 03.10.2019, 10:2212 Сбивший девочку на Рижском проспекте водитель «Шевроле Тахо» не заметил пешехода из-за фар встречного автомобиля 03.10.2019, 10:082 Госдума рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.