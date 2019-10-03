Происшествия

В Островском районе заключенный исправительной колонии признан виновным в дезорганизации деятельности учреждения

Собранные Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении осужденного, отбывающего наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №2 УФСИН России по Псковской области». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК России по Псковской области, установлено, что 24 января 2019 года осужденный, находящийся в штрафном изоляторе как злостный нарушитель правил установленного порядка отбывания наказания, преследуя цель нарушения нормальной деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в момент обнаружения у него запрещенных предметов ударил кулаком по лицу сотрудника исправительной колонии, причинив ему телесное повреждение в виде рваной раны губы.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее судим за совершение грабежей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Приговором Островского городского суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.