Происшествия

Пскович в теплице выращивал коноплю

Полицейские Пскова изъяли у гражданина наркотические средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову задержан гражданин, 1969 года рождения, занимавшийся культивированием наркосодержащих растений в специально оборудованной для этих целей теплице. Она находилась в лесополосе в окрестностях города. Изъято 72 куста растений конопли.

Кроме того, при обыске по месту жительства в областном центре у подозреваемого обнаружены и изъяты части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой 1780 граммов, а также 4,9 грамма марихуаны.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.