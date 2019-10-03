Происшествия

Четверо жителей Куньинского района незаконно вырубили более двух тысяч кубометров леса

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Куньинского района, обвиняемых в незаконной рубке леса.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 годы на территории Куньинского района четверо местных жителей в целях дальнейшей реализации совершили незаконную рубку более двух тысяч кубометров лесных насаждений. Причиненный ущерб составил в общей сложности 38 миллионов рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в отношении этих граждан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 16 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Великолукский районный суд. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.