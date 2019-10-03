Происшествия

До пяти лет тюрьмы могут получить псковичи за групповую кражу

Заместителем прокурора Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя города Пскова и 23-летнего жителя Псковского района. Мужчины обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с января 2017 года до весны 2018 года злоумышленники спилив дужку навесного замка, совершили кражу из помещения гаража, расположенного в деревне. Обвиняемые украли 6 аккумуляторных батарей на общую сумму 4200 рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.