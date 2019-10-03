Происшествия

Пскович может сесть в тюрьму за сломанную в драке челюсть

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление в отношении 29-летнего псковича, который в ходе конфликта причинил своему знакомому вред здоровью средней тяжести.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе дознания было установлено, что в начале августа компания молодых людей отмечала день рождения в центре отдыха «Подосье», расположенном на территории Псковского района. По окончании праздника, в ночное время, молодые люди вышли из помещения гостевого дома и ожидали приезда такси. В это время между двумя мужчинами на почве личной неприязни возникла словесная ссора. В ходе ссоры злоумышленник подошел к потерпевшему и нанес ему один удар кулаком по лицу, причинив последнему физическую боль и телесное повреждение в виде перелома нижней челюсти с кровоподтеком и отеком в области левой щеки.

Уголовное дело направлено в мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.