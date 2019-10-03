Происшествия

Житель Псковского района получил срок за угрозу ножом сожительнице

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 54-летнего жителя СНТ «Торошинка» Псковского района.

Приговором мирового судьи судебного участка № 24 Псковского района он признан виновным в угрозе убийством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, установлено, что ранее судимый мужчина в утреннее время в один из дней начала июля, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязненные чувства к своей сожительнице устроил с ней ссору. Взял в руку кухонный нож, подошел к сожительнице и находясь в непосредственной близости высказал в ее адрес угрозу убийством, а именно сказал: «Если ты не замолчишь, то я убью тебя!» - при этом направил острие ножа в область ее шеи, демонстрируя тем самым реальность своих намерений.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, приняв во внимание, что подсудимый раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей, а она его простила и просила не лишать его свободы, назначил подсудимому наказание, в виде 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.