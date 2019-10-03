Происшествия

15 иностранцев отправили на родину псковские судебные приставы

Псковские судебные приставы отправили на родину 11 граждан Вьетнама, 2 гражданина Бангладеша, гражданина Королевства Марокко и гражданина Ирака. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Решением районных судов Псковской области данные граждане были признаны виновными в совершении административных правонарушений.

К примеру, граждане Вьетнама и Бангладеша были задержаны в пограничной зоне без соответствующих документов на право нахождения в данной зоне.

Гражданин Марокко был также задержан без документов на право нахождения в пограничной зоне, но при нем еще не было и паспорта. А у уроженца Ирака, отсутствовала действительная виза Российской Федерации.

Нарушителям были назначены наказания в виде административных штрафов и принудительного административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Административное выдворение граждан проводилось авиарейсами из Санкт-Петербурга и Москвы в столицы иностранных государств.

Из Пскова до аэропортов нелегалов доставили судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.