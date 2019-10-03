Происшествия

Уголовный розыск продолжает поиски великолучанина, пропавшего весной

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Андрея Федорова, 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта текущего года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.